Renzo Marinelli allo scoperto: "Mi candido"

Renzo Marinelli, consigliere regionale e capogruppo della Lega Marche per Salvini Premier, è pronto a scendere di nuovo in campo: ha ufficializzato la propria disponibilità alla ricandidatura in vista delle elezioni del prossimo autunno. Nel corso dell’ultimo mandato, l’ex sindaco di Castelraimondo (e attuale capogruppo della lista di maggioranza) ha assunto anche l’incarico di presidente della prima commissione consiliare permanente, con delega a bilancio, affari istituzionali, cultura, partecipate e programmazione economica. "Mi ricandido perché credo nella politica come strumento di ascolto e di risposta concreta ai bisogni – dichiara Marinelli –. In questi anni sono stato vicino, con attenzione e disponibilità, alle persone e alle realtà che rappresentano il cuore delle Marche: dai servizi pubblici alle aziende agricole, dalle imprese alle associazioni, dallo sviluppo all’aggregazione, dalla cultura allo spettacolo. Ho sempre cercato, dove possibile, di offrire risposte reali, con senso pratico e visione istituzionale. Rappresentare le qualità e le risorse di questa terra significa anche credere in un progetto che metta al centro la coesione e il miglioramento della qualità della vita". "Più Marche – aggiunge – non è uno slogan, ma un obiettivo possibile: collegare mare e montagna, valorizzare le vocazioni dei territori, sostenere chi lavora e chi si prende cura della comunità. Solo così possiamo crescere davvero, tutti insieme, con uno sguardo che tenga insieme tradizione e futuro". "Marinelli ha consolidato in questi anni un ruolo di riferimento per l’entroterra – dice il suo gruppo –. La sua ricandidatura si inserisce nel solco della continuità".