Reparto di cure intermedie. In cantiere la riattivazione

Deve essere riattivato al più presto il vecchio progetto delle cure intermedie al Santa Lucia di Recanati che si era interrotto nel 2020 con l’ondata dell’epidemia Covid. È l’imput partito dalla direttrice sanitaria dell’Ast3 di Macerata, Daniela Corsi, che ha invitato il medico di base Ilaria Pavoni, da poco coordinatrice territoriale dei medici di medici generale, di indire nei prossimi giorni una riunione urgente fra tutti i suoi colleghi per incrementare il reparto delle cure intermedie dell’ospedale di Comunità di Recanati con il coinvolgimento degli stessi medici di famiglia. Le cure intermedie partirono all’indomani dell’istituzione dell’ospedale di Comunità, dopo la chiusura del vecchio ospedale di base, per permettere ai medici di medicina generale di poter ricoverare i propri pazienti in una struttura sanitaria qualora avessero avuto bisogno di cure edassistenza che non potevano essere garantite nei loro domicili.

A dire il vero, già allora, quando il reparto fu avviato, non ci fu una grande partecipazione dei medici di famiglia restii a svolgere, oltre alla loro attività ambulatoriale, anche quella nella corsia ospedaliera. Il reparto al Santa Lucia contava circa 20 pazienti seguiti da due ex medici ospedalieri con il nuovo contratto di medici territoriali e altri 20 posti letto dai medici di famiglia. Fino al giorno in cui, nel marzo del 2020, è arrivata una email del direttore di distretto che sospendeva l’attività dei medici di famiglia in ospedale "per un breve periodo a causa di un focolaio di Covid". Poi, non si è saputo più nulla. Terminata l’emergenza Covid, il reparto non ha ripreso più a funzionare e i medici di famiglia rimasero chiusi fuori dalla porta. Dopo quasi quattro anni, sarà possibile riprendere il progetto dal punto cui è stato interrotto confidando, magari, in una maggiore partecipazione dei medici di famiglia? La cosa non è facile, ci confida uno di loro. "Siamo quasi tutti prossimi al pensionamento e gravati da un gran numero di assistiti: fra ore di ambulatorio e visite domiciliari abbiamo la giornata piena".

Poi non c’è da dimenticare, come ha più volte ribadito da Daniele Massaccesi, ex coordinatore dei medici di medicina generale, che per svolgere una simile attività c’è bisogno di avere a disposizione in ospedale professionisti che operano in branche specialistiche diverse e di strumenti di diagnostica. C’è solo da attendere e verificare la disponibilità dei 17 medici di famiglia, che operano nel territorio, ad indossare il camice anche per svolgere attività nel reparto delle cure intermedie e verificare, altresì, se l’intento dell’Ast 3 è anche quello di coinvolgere questi professionisti nell’attività del Punto di Primo Intervento che soffre sempre più della carenza di medici tanto che di notte e nel fine settimana non è raro che venga chiamata a dare una mano la guardia medica.