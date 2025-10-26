"Reperti, nessuna traccia di età Romana"

Il materiale emerso nell’area ex Cecchetti, dal terreno di un cantiere di via Versilia dove è sono in corso scavi per la realizzazione di un palazzo, non risalgono a epoca antica. "Non sussistono elementi dirimenti per definire con esattezza la natura, la consistenza e la cronologia delle evidenze appena riportate in luce, anche se pare utile anticipare che non siano state finora individuate tracce riferibili a strutture o a edifici antichi, ovvero databili all’età Romana o precedente", spiega la Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche con riferimento alle verifiche in corso disposte, come prassi, in caso di interventi che coinvolgono aree di interesse archeologico note, come la ex Cecchetti, già sottoposta alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (vincolo archeologico). Le operazione della Soprintendenza sono state avviate il 20 ottobre e sono tuttora in corso. "Rientrano - viene specificato - nel novero delle ordinarie attività a tutela e salvaguardia del patrimonio culturale di pertinenza statale, nella fattispecie di quello archeologico, e sono state richieste, in via cautelativa, per verificare la presenza di eventuali elementi di valore archeologico conservati nel sottosuolo. Una più attenta e circostanziata interpretazione delle evidenze riportate in luce, sulle quali opera una società specializzata di archeologi professionisti incaricata dalla proprietà dell’area oggetto di intervento, sarà possibile solo nelle prossime settimane, con l’avanzamento delle attività di scavo".