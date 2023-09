Reperti romani alle Vergini. Stop al cantiere per la scuola

Ruspe ferme nel quartiere Vergini, dove sono partiti gli scavi propedeutici alla realizzazione del nuovo polo scolastico. Da sotto terra, infatti, sono spuntati i resti di quella che apparentemente sembra una via di epoca romana. Così i lavori – partiti a inizio luglio proprio con una serie di indagini archeologiche – si sono fermati. Nella zona l’amministrazione comunale ha progettato un polo scolastico che ospiterà bambini da zero a undici anni, un intervento atteso da un ventennio nel quartiere, visto che la vecchia scuola non è più adeguata. Che il quartiere delle Vergini nascondesse dei reperti di epoca romana è noto da tempo: nel 2016, infatti, alcuni residenti avevano protestato contro il progetto dell’amministrazione Carancini, chiedendo che la scuola fosse costruita altrove per salvaguardare l’area in cui sorgeva una via d’epoca romana. Il quartiere, infatti, sorge sull’antica arteria di collegamento tra la zona archeologica di Helvia Recina e quella di San Claudio. Resta ora da capire quali ripercussioni avrà questa scoperta sull’iter del progetto del polo scolastico. Sicuramente andrà coinvolta la Soprintendenza, come avvenuto di recente anche nell’area dove sorgerà il campo da rugby, a ridosso del centro fiere di Villa Potenza, dove durante i lavori è stata scoperta una necropoli di epoca romana.