Report dell’anagrafe: residenti, emigrati e nomi diffusi a San Severino

Popolazione costante a San Severino. Lo rende noto l’ufficio anagrafe del Comune, che ha pubblicato il nuovo rapporto statistico con la situazione al 31 dicembre 2024 sui 194 chilometri quadrati del territorio.

Il numero totale di residenti è di 11.831, di cui 5.787 maschi e 6.044 femmine e un totale di famiglie pari a 5.194 con una media di 2,2 componenti per nucleo. L’indice di vecchiaia ha raggiunto quota 261,37, in aumento rispetto ai 254,83 del 2023, indicando un numero crescente di over 65 rispetto ai giovani sotto i 14 anni. Sul fronte migratorio, il Comune ha registrato 297 nuovi iscritti nel 2024, di cui 134 provenienti dall’estero, a fronte di 239 cancellazioni. Il saldo migratorio è positivo, con un incremento di 58 abitanti. Il rione più popoloso è il Mazzini con 1.218 residenti, seguito dal Miliani con 1.068 residenti e quello di Contro con 861. Se si analizzano le provenienze per regioni di nascita le Marche, con 9.350 cittadini, rappresentano la realtà più grande seguita dall’estero con 1.604 unità, il Lazio con 157, la Puglia con 123 e la Sicilia con 100.

Rispetto all’anno precedente, il 2024 presenta un lieve aumento delle nascite e un lieve calo delle morti con un saldo naturale, dunque, che migliora e che dal 2022 sembra aver invertito la tendenza negativa.

Tra i cognomi più ricorrenti ritroviamo Vissani (74 residenti), Rocci (70), Paciaroni (64), Meschini (61), Sparvoli (61), Caciorgna (60), Palazzesi (50). Tra i nomi maschili Andrea è ancora il più gettonato (153), seguito da Marco (143), Francesco (131), Luca (125) e Alessandro (119). Tra i nomi femminili spiccano Maria (197), Paola (85), Sara (74), Giulia e Laura (73). Il rapporto completo è nel sito istituzionale dell’ente.