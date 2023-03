Requiem di Rutter nel ricordo di Carlo Balelli

Oggi, alle ore 17.30, nella cattedrale di San Giovanni, appuntamento con il concerto dedicato al Requiem di John Rutter, promosso dal centro studi Carlo Balelli, in occasione del quarentesimo anno dalla scomparsa del grande fotografo. L’esibizione sarà eseguita dal coro Equi – Voci diretto dal maestro Luca Scaccabarozzi. In programma l’esecuzione del Requiem di Rutter con la voce solista del soprano Cristina Picozzi e un organico strumentale composto da: Andrea Andreani, Sauro Argalia, Laura Conca, Lucia Galli, Marta Montanari e Federico Perpich. La manifestazione in onore di Balelli è stata promossa con il patrocinio della Diocesi e dell’associazione "Amici della musica" di Urbisaglia.