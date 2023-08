Requiem per la cultura della città

Antonio Mingarelli*

Quand’è che è legittimo celebrare il requiem per una città? Per una comunità? Giunge come un fulmine a ciel sereno la notizia che il Pozzo dovrà chiudere. Ed è come un pezzo di cuore che si stacca, perché il Pozzo non è, non è mai stato, un ristorante. È (mi ostino a parlarne al presente) un luogo dell’anima, l’ultimo rimasto in questa città. Al Pozzo si va e si torna come si entra e si esce da un romanzo. Questo è. Da ogni lato lo si veda, lo si respiri: Storia, incontro, deviazione dall’ordinario, musica, poesia, follia. È evidente che se il Pozzo muore non è per una questione di affitti, insolvenze e così via.

*Regista teatrale