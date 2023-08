Requiem per la cultura di Macerata

Antonio

Mingarelli*

Il Pozzo muore perché questa città da anni sta celebrando il suo stesso funerale culturale. Dove per ’culturale’ si deve intendere l’insieme delle istanze che nutrono l’identità, l’anima di una città. Non si contano le manifestazioni di qualità e aggregazione (due su tutti, Ratatà e Utovie teatrali) polverizzate per grettezza delle istituzioni e per indifferenza di una cittadinanza pusillanime, sonnolenta, inerme. Se si escludono le ampiamente foraggiate corazzate Musicultura e Sferisterio, le iniziative che potevano dare nuova linfa al centro e con esso agli esercizi come il Pozzo sono state bistrattate, ostracizzate, cancellate. Poi, l’ex Mattatoio. L’avevamo immaginato e realizzato, un centro policulturale. Non lo hanno fatto durare un anno. E ancora i bellissimi magazzini Uto, cantiere di sperimentazione teatrale, oggi invece un mezzo obbrobrio che qualche genio ha il coraggio di chiamare ’museo del cinema’. Statene pur certi: laddove un luogo sprigiona magia e creatività, a Macerata fa una brutta fine. Perché di fondo questa città ha sempre odiato il talento. E ogni volta che un luogo o delle persone lo manifestavano c’era sempre qualcuno dall’alto pronto a ricondurlo nei confortanti confini della mediocrità di provincia. E gli amici del Pozzo questo avevano. Talento. Perché per immaginare un posto così devi essere prima di tutto un artista. Mi è sempre sembrato bellissimo quando portavo lì qualche amico di fuori regione potergli dire all’orecchio come un segreto: "Ma sai che qui c’è passato Chet Beker?" Ma non c’era quasi mai bisogno di specificarlo, quei fantasmi li avvertivi appena entravi, ti arrivava come un alito dal passato quella storia fatta di scritte sbriciolate sul muro, di cuori infranti, versi improvvisati, assoli di sax che ti inchiodavano al tuo essere. Al Pozzo ti potevi permettere di entrare da reietto e uscire da poeta. Ma sto parlando al passato. E non voglio che tutto questo conosca la parola fine. Servono una levata di scudi dal basso e un segnale concreto da chi ha i mezzi per intervenire. E salvare la nostra Storia. Ma questa città, i suoi abitanti, lo meritano? È lecito dubitarne.

*Regista teatrale