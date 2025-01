Resa dei conti tra due uomini all’Hotel House. Artigiano 57enne accoltellato alla mano

Una resa dei conti si è consumata nei giorni scorsi a Porto Recanati. Un 57enne italiano è stato accoltellato alla mano da un nordafricano, con il quale aveva avuto già degli screzi. L’episodio sarebbe collegato a un’altra aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì all’entrata dell’Hotel House. Il 57enne stava svolgendo dei lavori di manutenzione nel maxi condominio, ma si era accorto che un tizio di origine magrebina stava cercando di rubare degli attrezzi, custoditi in un camioncino parcheggiato a poca distanza. Così aveva gridato contro lo straniero per cacciarlo. Ma il nordafricano aveva afferrato una scala di metallo e l’aveva usata per colpire il 57enne alla testa. Quest’ultimo aveva perso parecchio sangue. Era stato soccorso dal 118, ma poi aveva rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Erano intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Il giorno successivo l’uomo si è incontrato ancora con il magrebino nei pressi dell’Hotel House, per sistemare la questione. E stavolta il nordafricano ha usato un coltello, colpendo il rivale alla mano e procurandogli un vistoso taglio. Il 57enne ha raccontato l’accaduto ad alcuni amici mostrando un taser, dicendosi pronto a usarlo contro il magrebino.

Inoltre, nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno rubato due scooter Aprilia parcheggiati nel piazzale dell’Hotel House. I proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri.