Residente preoccupata "Piazzale senza luci"

Fa sentire tutta la sua preoccupazione una donna che abita nel quartiere Fonti San Lorenzo dove da circa una settimana il grande piazzale adibito a parcheggio e che ospita la casetta dell’acqua, quando cala il sole, rimane completamente al buio. "Siccome ho l’abitudine di portare fuori il cane dopo cena mi ritrovo a frequentare il piazzale, dove si radunano diversi giovani, e non nascondo di non sentirmi affatto sicura". La residente ha motivi anche di lamentarsi del fatto che nel quartiere, che è fra i più popolati della città, non ci sia un sistema di videosorveglianza per scelta dell’amministrazione comunale che ha ceduto all’atteggiamento contrario espresso dal Centro Culturale del quartiere stesso. "Non capisco perché, malgrado abbiamo firmato una petizione per richiedere maggiori controlli e delle telecamere, noi residenti non siamo per nulla ascoltati".