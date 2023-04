Residenti del centro, parcheggio gratis per chi non ha il garage

Abbonamento annuo gratuito per i residenti del centro storico e delle vie Murat, Filzi, XXX Giugno e viale dei Cappuccini che non hanno un garage. È stato stabilito all’ultimo Consiglio comunale di Tolentino. Le domande per la concessione gratuita dell’abbonamento sulla prima auto dovranno essere presentate entro il 31 maggio, termine ultimo perentorio; dovranno essere inviate tramite pec all’indirizzo [email protected] o consegnate a mano all’ufficio protocollo. Questi i beneficiati: un unico componente di ogni nucleo familiare residente nel centro storico o nelle vie Murat, Filzi, XXX Giugno e dei Cappuccini e privo di un garage per la rimessa della vettura; a un unico componente di ogni nucleo familiare residente o non residente a Tolentino ma domiciliato nel centro storico o nelle precedenti vie a causa degli eventi sismici 2016, e privo di un garage. Chi presenta l’istanza inoltre dovrà essere proprietario o comproprietario dell’auto per cui chiede il beneficio o averne detenzione a titolo aziendale; possono fare richiesta anche coloro che siano dotati di un posto, annesso alla propria abitazione, per la rimessa della propria auto di fatto non idoneo per caratteristiche strutturali, purché alla domanda si alleghi apposita autodichiarazione e sia dimostrata l’inidoneità della struttura tramite documentazione fotografica. L’importo del beneficio economico è pari a 65 euro e verrà attribuito formalmente a favore del cittadino, ma corrisposto direttamente dal Comune all’Assm. Intanto l’amministrazione sta cercando di ovviare al problema della carenza di parcheggi. Ieri infatti, per cercare di tamponare la diminuzione dei posti auto per l’avvio dei vari cantieri post-sisma (ben 38 saranno aperti solo nell’arco di un mese), sono stati realizzati quattordici posteggi in piazza della Libertà, di lato a Palazzo Sangallo, che saranno regolamentati con disco orario per un’ora gratuita (ma non è ancora partita la regolamentazione).