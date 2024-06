Residenti in difesa di via Panfilo. No al progetto di cementificazione

Si è formalmente costituito un comitato a difesa dell’area verde di via Panfilo. Per la zona, che i residenti definiscono "un’isola felice", l’amministrazione comunale ha approvato una delibera che permette l’edificazione di palazzi e di una strada che collegherebbe via Panfilo a via Due fonti. Nell’area crescono ulivi, i bambini giocano e i cani vengono lasciati liberi. E anche per questi motivi chi ci vive non ha accolto di buon grado la novità.

Lunedì sera i residenti, che hanno già raccolto le firme di 250 persone per evitare che il Comune cementifichi la zona cancellando il verde, si sono riuniti per costituire formalmente un comitato di quartiere. Una settantina di persone si sono ritrovate proprio davanti al muro fiorito, alla fine di via Panfilo, con l’intento di accordarsi per finanziare un’azione legale contro la delibera comunale che consente che l’area venga edificata. La zona è peraltro di proprietà privata: non è chiaro a chi appartenga, visto che sembra essere recentemente passata in successione.

I residenti vorrebbero che l’area restasse verde perché "consente di trovare refrigerio col calore estivo e, agli animali, di correre liberamente". Alla riunione ha partecipato anche il consigliere comunale d’opposizione Alberto Cicarè. I cittadini che risiedono in via Panfilo indicano Moreno Crucianelli come referente del comitato che si oppone al cambio d’uso dell’area, cercando di capire cosa sia possibile fare per fermare la decisione del Comune ed evitare la trasformazione dell’area.