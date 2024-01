Residenza anziani, già mille firme. Perticarà: "La petizione vola"

"La raccolta di firme promossa da Dino Pantanetti per la realizzazione di una residenza per persone anziane, a Porto Potenza, ha già superato di gran lunga le 1000 adesioni. Vuol dire che si tratta di un tema a cui la cittadinanza attribuisce grande importanza". Lo afferma l’avvocato Alessandra Perticarà, capolista del gruppo civico "Sentire Comune", che appoggia la candidatura a sindaco di Mario Morgoni, nelle file del centrosinistra, per le prossime elezioni.

"Credo che nessuno possa mettere in discussione questa esigenza – aggiunge Perticarà -, tenuto conto che poco viene offerto alla popolazione anziana. Per quanto riguarda la possibile ubicazione, viene proposta la proprietà dell’Ircer in via Colombo, a meno che la giunta con un ravvedimento operoso non intenda riconsiderare l’assurda idea del parcheggio al posto della ex scuola di piazza Douhet. Tale ipotesi però è difficilmente praticabile – sottolinea –, visto che è ormai imminente l’affidamento dei lavori. E poi per una struttura rivolta agli anziani servirebbero ben altre risorse, rispetto a quelle della gara di appalto che porterà alla demolizione dell’ex edificio scolastico".

"Perciò – riprende la Perticarà – se l’ipotesi su cui lavorare fosse quella della struttura di via Colombo, poiché quell’edificio è in vendita, occorre che il Comune prenda rapidamente contatti con l’ente proprietario e manifesti il suo interesse all’acquisto. Poi – osserva ancora - servirà individuare insieme alla Regione le risorse necessarie all’acquisizione, gli interventi di ristrutturazione, la tipologia di servizi da erogare. Un’idea più concreta potrebbe essere quella di utilizzare come centro diurno per anziani i locali della Fondazione Divina Provvidenza, una volta liberati dopo l’ultimazione dei lavori della nuova scuola dell’infanzia. È un’ipotesi sulla quale intendiamo lavorare fin da subito".