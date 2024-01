Residenze Digitali: sostegno alla nuova creatività digitale Il progetto delle Residenze Digitali si rinnova per il quinto anno consecutivo, offrendo agli artisti delle performing arts l'opportunità di esplorare lo spazio digitale come forma di ricerca autoriale. La scadenza per partecipare è il 22 febbraio. Il progetto, già finalista al Premio Rete Critica 2021, è promosso da Amat e rappresenta una preziosa occasione per la produzione artistica legata alla scena contemporanea. Per ulteriori informazioni e per partecipare, visitare il sito www.residenzedigitali.it.