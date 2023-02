Resistenza a pubblico ufficiale, convalidato l’arresto di un 22enne

E’ stato convalidato l’arresto e per il momento rimarrà in carcere il 22enne loretano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e anche di altri reati che gli sono stati imputati contro la sua ex compagna, tra cui minacce e lesioni personali. E’ quanto disposto per il giovane, difeso dall’avvocato Michele Carluccio (e ieri mattina sostituito dalla collega Alessia Bartolini), durante l’udienza che si è tenuta direttamente nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Alla fine, il gip Claudio Bonifazi ha confermato la misura cautelare nei confronti del 22enne. I fatti erano avvenuti lunedì, a Porto Recanati. Nel primo pomeriggio, il giovane avrebbe cominciato a dare in escandescenze all’interno di un appartamento situato in un condominio di via Martin Luther King, dove da qualche tempo abitava, spaccando i mobili e tutto ciò che gli si trovava davanti. Visto quel trambusto, erano stati allertati i carabinieri della caserma di Porto Recanati. Ma, alla vista dei militari, il 22enne non si era calmato e anzi si sarebbe avventato contro loro, colpendoli, finché era stato bloccato. A quel punto lo avevano portato in caserma e dichiarato in arresto, per poi essere condotto nel carcere di Montacuto.