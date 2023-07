Resistenza a pubblico ufficiale, patteggia 9 mesi di reclusione

Accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di dare le proprie generalità, ha patteggiato nove mesi di reclusione Chafer Achraf, 21enne di Monte Urano. Con i carabinieri aveva dato in escandescenze tirando anche in ballo, quanto mai a sproposito, il caso Cucchi. Il 3 luglio scorso, all’alba una pattuglia dell’Arma aveva fermato una comitiva in auto. Il conducente era stato trovato positivo all’alcol e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Achraf, che era a bordo, si era subito indispettito e aveva rifiutato di dare le generalità. I carabinieri lo avevano portato in caserma, ma lui aveva minacciato e insultato tutti, assicurando che gliela avrebbe fatta pagare cara. A bordo dell’auto di servizio aveva sferrato pugni ovunque, e se l’era presa anche con due carabinieri, colpendo pure loro. Arrivato in caserma, il 21enne aveva continuato a essere incontenibile tra offese, minacce di aggressioni dicendo tra l’altro di essere un pugile, e sostenendo che li avrebbe denunciati e costretti a risarcirlo. Alla fine era stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficia le, lesioni e rifiuto di dare le proprie generalità. Ieri per lui si è chiuso il processo per direttissima, davanti al giudice Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. L’avvocato difensore Giorgio De Seriis ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo a nove mesi di reclusione. Chiusa la questione, ora si spera che Achraf eviti per il futuro simili intemperanze.

p. p.