"Resistenza alla Capitaneria", Caldaroni nega

Accusato di aver reagito con insulti e minacce a un controllo della guardia costiera, è sotto processo il pescatore e attuale assessore comunale civitanovese Francesco Caldaroni. Imputato con lui di resistenza a pubblico ufficiale il collega Angelo Malaccari. L’assessore, ieri in tribunale, ha però voluto dare la sua versione dei fatti, respingendo ogni accusa. L’episodio sarebbe avvenuto il 17 ottobre 2016, al largo di Civitanova. Gli ufficiali dell’Ufficio circondariale marittimo-Guardia costiera di Porto San Giorgio avrebbero rilevato una irregolarità in merito alla posizione in mare, controllando i motopescherecci Fratelli Malaccari e Fratelli Caldaroni. Avevano così deciso di mettere i sigilli sulla rete da pesca del motopesca Malaccari. Ma a quel punto i due si sarebbero scagliati contro gli ufficiali con offese e minacce di morte: "So dove abitate, vengo lì e ti ammazzo", avrebbero urlato i due, gesticolando con mani e braccia per rendere più eloquenti le parole. Per questo dall’ufficio marittimo era poi partita la denuncia a carico dei due pescatori, finiti sotto processo. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Vittoria Lupi ha ascoltato alcuni testimoni, per chiarire come fossero andate le cose quel giorno in mare. Poi anche Caldaroni, difeso dall’avvocato Patrizia Gioia, ha voluto dare la sua versione rilasciando dichiarazioni spontanee. Il pescatore ha respinto tutte le accuse, spiegando di essersi avvicinato al motopesca di Malaccari solo perché quest’ultimo si era sentito male, e aveva bisogno di aiuto. Ha dunque negato di aver voluto minacciare o far del male a qualcuno e ha assicurato di non aver commesso alcuna irregolarità: si era trattato solo di una situazione di emergenza. Dopo le sue dichiarazioni l’udienza è stata rinviata a settembre per sentire altri testimoni e, se vorrà, anche l’altro imputato che ieri mattina non era presente in aula. Dato comunque che i fatti risalirebbero al 2016, per il reato ormai si avvicina la prescrizione; per questo motivo l’intenzione del tribunale è di concludere quanto più velocemente l’istruttoria, per poter così arrivare a pronunciare una sentenza nel merito nei confronti dei due imputati. Caldaroni, eletto in consiglio con Fratelli d’Italia e presidente anche del direttivo Marinerie d’Italia e d’Europa, nel 2020 è stato nominato assessore al commercio e alle attività produttive, alla pesca e alle politiche giovanili al posto di Pierpaolo Borroni.

Paola Pagnanelli