Resparambia nuovo vertice dell’Ance

Carlo Resparambia è il nuovo presidente di Ance Marche. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea dell’Associazione regionale dei costruttori edili e resterà in carica per il biennio 2025-2027. Succede a Stefano Violoni (insieme con Resparamnia nella foto), che ha guidato questa realtà per due mandati. Su proposta del presidente sono stati eletti come vicepresidenti Andrea Morbidelli (Graziano Belogi srl di Trecastelli) e Rodolfo Brandi (Costruzioni Brandi Egidio srl di Pesaro) e il tesoriere Massimo Ubaldi (Ubaldi Costruzioni spa di Maltignano).

Laureato in ingegneria civile all’Università Politecnica delle Marche, Resparambia è direttamente impegnato nell’azienda di famiglia, Progeco Costruzioni Generali srl con sede a Muccia, che opera nella ricostruzione post-sisma nei settori immobiliare, delle infrastrutture e del recupero ambientale. Il neopresidente è anche tesserato con il Cus Camerino e partecipa a gare di corsa su strada e maratonina. Resparambia attualmente è coordinatore nazionale dell’Ance per l’area del sisma del Centro Italia, un ruolo che lo fa sedere sul tavolo della ricostruzione, accanto alla presidente nazionale dell’associazione, Federica Brancaccio, al vicepresidente delegato Piero Petrucco, al commissario straordinario Guido Castelli.

"Oggi sento un’ulteriore responsabilità nel guidare l’Ance regionale - ha detto Resparambia -. Il nostro settore sta attraversando nuove sfide economiche, sociali e digitali, e queste si intrecciano con bisogni che vanno ascoltati e accolti. Sono certo di trovare anche presso la Regione tutta l’attenzione che merita un settore strategico come quello dell’edilizia, motore di crescita e di sviluppo per le nostre comunità. Ringrazio il presidente Violoni perché lascia un’associazione forte, sia dal punto di vista dei servizi associativi, sia sotto il profilo della rappresentanza della categoria".