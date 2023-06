Respinto il progetto su Ferretti La rabbia del premio Oscar: "L’assessore non ha cultura"

di Chiara Gabrielli

Uno spazio espositivo e un laboratorio di scenografia, costumi e cinema per valorizzare la genialità di Dante Ferretti, questo il progetto firmato da maggioranza e opposizione: ma Katiuscia Cassetta dice no. "Se l’assessore alla cultura non ha cultura, sarebbe più opportuno che si occupasse di altro". Parola dello scenografo maceratese tre volte premio Oscar: contattato dal Carlino, non risparmia le critiche. "Mi dispiace molto che l’assessore non voglia il progetto – aggiunge Ferretti –, sono molto legato a Macerata e presto ci farò di nuovo un salto".

"C’è la volontà convinta da parte di tutti di portare avanti il progetto – fa notare Federico Lelli, nipote del premio Oscar e titolare della Galleria Ferretti in centro – e quindi non riesco a capire perché l’assessore Cassetta si opponga a prescindere, non capisco che senso abbia mettersi di traverso davanati a un progetto che, partito da David Miliozzi, unisce tutti quanti, maggioranza e opposizione. La Cassetta non perde occasione per fornire sempre dei numeri sulle attività museali, per dimostrare di avere voce in capitolo. Sembra, pertanto, che i numeri di Dante Ferretti non siano altrettanto chiari o non abbiano lo stesso valore. Direi che invece sono più convincenti di quello del suo assessorato. Io sono molto contento del lavoro che stanno facendo Miliozzi e la maggioranza, sono contento di un progetto che unisce". E chiama in causa il primo cittadino Sandro Parcaroli: "L’ultima parola spetta al sindaco – dice Lelli –, è lui che dovrà dire in che direzione vorrà andare il Comune, c’è lui alla guida della maggioranza, che di solito è un po’ spaccata, ma non in questo momento. Serve chiarezza".

Perplesso anche lo scrittore e consigliere d’opposizione David Miliozzi (Macerata Insieme), che da sempre si spende per valorizzare la figura di Ferretti: di recente, ha scritto insieme con lui il libro biografico ‘Immaginare prima: le mie due nascite, il cinema, gli Oscar’. "Siamo contenti che finalmente maggioranza e minoranza siano unanimi nel portare avanti un progetto serio – la premessa di Miliozzi –, capace di rilanciare la città sotto una molteplicità di aspetti, non solo a livello culturale ma anche da un punto di vista economico e soprattutto lavorativo". Il progetto infatti mira a coinvolgere artigiani e maestranze del territorio, tanto che Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo, nella persona del presidente Enzo Mengoni, si è subito espressa favorevolmente verso la proposta della maggioranza. "Macerata è la città dello Sferisterio e Ferretti il suo cittadino più illustre – incalza Miliozzi –, siamo davanti a un binomio irresistibile, unico nel suo genere e che appartiene soltanto alla nostra città, un patrimonio tutto nostro". L’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta, però, ha subito frenato il progetto della sua stessa maggioranza: "Non è concreto, così guardiamo al passato – le considerazioni di Cassetta –. Non vedo né con quali fondi né con quale allestimento e nemmeno dove potrebbe essere realizzato un simile spazio. Se ci fosse un progetto concreto, sarei la prima ad aderire con slancio. Ferretti merita rispetto". Ha precisato che c’è un progetto della Regione, dedicato allo scenografo, a Villa Buonaccorsi a Potenza Picena, "semmai aderiremo a quello", ha sottolineato Cassetta. "Appunto, il maestro merita rispetto e la città ha bisogno di lui – ribatte Miliozzi –. Sono proprio gli amministratori che devono dare concretezza ai progetti, soprattutto a quelli di alto profilo. Ricordiamo che questa amministrazione tre anni fa andò addirittura a trovare il maestro a Cinecittà per parlare di progetti concreti. Finalmente è arrivato il momento di dare attuazione alle tante promesse ventilate in questi anni. I primi ad aspettarselo sono i cittadini". La proposta, sotto forma di ordine del giorno, vede come primo firmatario Aldo Alessandrini, poi Andrea Blarasin, Roberto Fabiani, Francesco Luciani, Laura Orazi, Giovanni Pianesi, Paola Pippa, oltre che Pierfrancesco Castiglioni (Fratelli d’Italia), Sandro Montaguti (Forza Italia), Alessandro Bini (civica Parcaroli), Antonella Fornaro (Udc) e, dell’opposizione, Miliozzi (Macerata Insieme). "L’ordine del giorno è condiviso da tutta la maggioranza e da Miliozzi – il pensiero di Alessandrini -, anche le reazioni della società civile e di un mondo che rappresenta i lavoratori, come Confartigianato, sono molto positive. Ferretti è nato a Macerata, forse – osserva, in riferimento alla posizione di Cassetta – non si è capito il progetto complessivo che prevede sia un museo ma soprattutto una scuola di formazione con maestranze artigianali del nostro territorio e che in qualche modo poi si potrà sviluppare fino a richiedere altre esigenze, con maestranze che potranno arrivare anche da fuori. Il punto è che non si tratta solo di un museo, ma anche di un volano economico. Forse non si è compreso bene questo".