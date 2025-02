Respinto l’asilo politico. Pusher egiziano espulso

Espulso pusher egiziano. Gli era stato revocato il permesso di soggiorno dopo che aveva commesso reati in materia di spaccio e avevo chiesto asilo politico. Ma la commissione territoriale di Ancona ha respinto la richiesta per manifesta infondatezza.

L’altro ieri, il personale specializzato nei servizi di scorta della questura di Macerata ha accompagnato alla frontiera di Roma Fiumicino un 25enne egiziano successivamente imbarcato su un volo diretto nel suo paese di origine, in esecuzione del provvedimento di espulsione dall’Italia emesso dal prefetto di Macerata il 29 gennaio e il contestuale decreto di esecuzione del provvedimento stesso, disposto dal questore di Macerata. Il 25enne, nei giorni precedenti per evitare l’esecuzione del provvedimento sopra citato, immediatamente eseguibile, aveva avanzato istanza di asilo politico che la Commissione Territoriale di Ancona nei giorni scorsi ha respinto per manifesta infondatezza.

Il giovane, che era già stato in carcere e aveva scontato una parte della pena, era in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma dopo aver commesso gravi reati in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tale permesso gli era stato revocato. Pertanto, non avendo più titolo per restare in Italia, è stato rimpatriato in Egitto.