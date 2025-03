Respira anidride carbonica: operaio muore a 63 anni mentre lavora

Macerata, 31 marzo 2025 – Tragico incidente sul lavoro oggi pomeriggio, muore un operaio. L’uomo, secondo una prima ricostruzione della tragedia, avrebbe respirato anidride carbonica dopo l’esplosione di un compressore.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle 18, nella ditta Central Gru di Petriolo, in via Fiastra, nella zona industriale. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi. Per l'uomo, 63 anni, residente a Colbuccaro, non c'è stato nulla da fare.

Un'altra persona, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta ferita. Poco dopo la tragedia è arrivato sul posto anche Matteo Santinelli, sindaco di Petriolo.

Il protocollo

Proprio oggi è stato firmato un protocollo d’intesa per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e in ogni altro campo della vita anche attraverso la testimonianza di chi ha subito un infortunio lavorativo e che può diventare il testimonial e formatore più efficace per prevenire gli incidenti.

Il progetto si chiama "Marche sicure" ed è stato firmato dalla Regione con l'Anmil (Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e ampliato, prima regione in Italia a farlo, anche con l'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

In Italia nel 2024, secondo dati Anmil, gli infortuni denunciati sono stati 589.571, +0,7% rispetto al 2023 (585.356); gli incidenti mortali sono stati 1.090 contro i 1.041 (+49). Nelle Marche infortuni invece in calo (16.676 contro i 16.918 del 2023; -1,4%), come gli incidenti mortali (22 contro i 28 del 2023).