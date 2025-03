Respirare natura, arte e benessere

Dalle sedute di meditazione al Museo del Vetro alle passeggiate al tramonto in fattoria con spettacolo dantesco in notturna: due mesi di eventi per ritemprare spirito e mente. Così il Comune promuove la qualità della vita in città. Quale occasione migliore della primavera? "Respira - Arte Natura Qualità della Vita" comincia domenica alle 10 con la visita gratuita di due ore con guida ambientale nell’area naturale di Arnovecchio, una passeggiata adatta a tutti (prenotarsi allo 0571 757067). Giovedì 27 alle 18.30, lo yoga al Museo della Collegiata di Sant’Andrea. Un ciclo di appuntamenti gratuiti guidati da Giulia Spinelli, che si ripeteranno fino ad aprile. Venerdì 28 alle 18.30 è la volta della presentazione alla biblioteca comunale del libro della dottoressa Susanna Agnello, dietista-biologa nutrizionista: consigli utili per impostare abitudini alimentari sane e bilanciate, ispirate alla dieta mediterranea. "In un mondo dominato dalla costante connessione - commenta l’assessora alla qualità della vita Laura Mannucci - immergersi nella bellezza del paesaggio permette di sintonizzarci con noi stessi, favorire la sintonia con la natura attraverso la meditazione, la musica, l’arte".