Responsabile amministrativo ed educatrice per minori

Confindustria Macerata per azienda metalmeccanica cerca una responsabile amministrativo (cod. annuncio Conf 436). Requisiti richiesti: diploma eo laurea ad indirizzo economico; esperienza; padronanza della lingua inglese. Inviare cv con autorizzazione al trattamento dati personali al link: https:www.confindustriamacerata.itservizi-associativimegamenu-servicessportello-lavoro.html. Associazione di volontariato di Treia cerca un educatore per aiuto compiti ai minori e per insegnamento dell’italiano a donne straniere. Poiché si tratta di una struttura protetta per donne, si possono accettare solo candidature femminili. Si richiede conoscenza inglese, francese, spagnolo e preferibilmente russo e arabo. Cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice 3659743.