Responsabile del reparto produttivo già nel settore

Confindustria Macerata per azienda settore arredamento cerca una responsabile di reparto produttivo (cod. annuncio conf 433) con esperienza. Titolo di studio richiesto: Diploma di Istituto Tecnico Industriale o laurea in Ingegneria Gestionale. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare CV specificando codice annuncio, al link: https:www.confindustriamacerata.itservizi-associativimegamenu-servicessportello-lavoro.html. Azienda metalmeccanica cerca esperto per posa infissi con almeno un anno di esperienza. Sede di lavoro Morrovalle, contratto iniziale a tempo determinato di quattro mesi con possibilità di proroga. Curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 5220351. Ristorante cerca una camerierae. Sede di lavoro: Matelica: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it