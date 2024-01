Responsabile di magazzino e tecnico commerciale

Confindustria Macerata, per azienda che opera nel settore del commercio edile e finiture interne, cerca un/a responsabile di magazzino (cod. annuncio Conf 442). La risorsa si occuperà del controllo della merce in entrata e della verifica dei documenti di trasporto; delle operazioni di carico/scarico, di smistamento e di stoccaggio della merce; coordinerà le operazioni di ritiro e le partenze; si occuperà dell’inventario del magazzino e della verifica periodica delle giacenze. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Per azienda che opera nel settore del commercio edile e finiture interne un/a tecnico commerciale (cod. annuncio Conf 443). La risorsa si occuperà delle attività di consulenza e vendita di materiali da costruzione per l’edilizia. Inviare il cv al link: https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html