Responsabile di produzione già occupato in falegnamerie

Offerte di lavoro Centro per l’impiego di Tolentino. Azienda settore autotrasporti cerca un autista in possesso delle patenti CCQC (preferibile anche la patente cat. E) disponibile su tratte nazionali. Sede di lavoro: Urbisaglia e tratte nazionali (codice offerta 263342, scadenza 1 aprile). Azienda settore legno cerca un responsabile di produzione con esperienza maturata presso falegnamerie. Sede di lavoro: zona Macerata (codice offerta 455909, scadenza 2 aprile). Impresa edile cerca un muratore eo un manovale edile con almeno minima esperienza in uno dei ruoli. Sede di lavoro: San Ginesio e cantieri vari in provincia di Macerata (codice offerta 154330, scadenza 7 aprile). Azienda settore riciclo materie plastiche cerca un operaio generico. Sede di lavoro: zona San Severino (codice offerta 345903, scadenza 8 aprile). Agenzia immobiliare cerca agenti immobiliari anche prima esperienza, età max 50 anni, automuniti, in possesso di un diploma di scuola superiore (codice offerta 344735, scadenza 9 aprile). Inviare il curriculum a: [email protected]