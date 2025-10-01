"Ressa sul bus, mia figlia caduta a terra"

"Voglio segnalare un episodio grave, che si è verificato lunedì alle 12.30 all’uscita di scuola. A causa del sovraffollamento del pullman scolastico, mia figlia è rimasta coinvolta in una calca di studenti nel tentativo di salire sul mezzo. La caduta le ha causato una lesione al gomito, con sette giorni di prognosi documentate dal referto medico. E il cellulare è andato distrutto". È la voce di una mamma di San Severino, che racconta quanto accaduto alla figlia 14enne che frequenta il primo anno dell’istituto Varano Antinori di Camerino, e prende l’autobus ogni giorno per andare a scuola.

Il suo appello a Contram – a cui si uniscono altre mamme che hanno riscontrato problemi simili e si sono unite in un gruppo – è di mettere a disposizione altri mezzi per evitare che questi fatti continuino a verificarsi. Tre giorni a settimana gli studenti del biennio escono alle 12.20, e cercano di prendere il pullman delle 12.30, per evitare di aspettare quello successivo che arriva un’ora dopo, alle 13.30.

"Situazioni di caos e resse – precisa la settempedana – si verificano quotidianamente dall’inizio dell’anno scolastico, poiché gli autobus risultano sistematicamente insufficienti a garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti trasportati". Da qui la scelta di "diffidare formalmente l’azienda dal proseguire nella gestione negligente del servizio, pretendendo l’adozione immediata di misure concrete per garantire sicurezza e adeguata capienza dei mezzi. Vorremmo sapere in tempi rapidi quali interventi Contram intenda adottare per evitare il ripetersi di episodi simili – aggiunge –. Ritengo la società responsabile dei danni subiti da mia figlia e chiedo chiarimenti sulle modalità di risarcimento. Procederò comunque a sporgere denuncia dai carabinieri, anche se contro ignoti, per far capire che la situazione sta degenerando".

"Il prezzo dell’abbonamento annuale – aggiunge un’altra mamma – è circa 500 euro per viaggiare in questo modo? Se uno paga l’abbonamento, si presuppone che almeno abbia un posto a sedere. Tra l’altro si tratta di una corsa scolastica, con lo stesso numero di ragazzi a bordo tutti i giorni, un numero che Contram conosce: l’azienda può organizzarsi". "Si sono verificati anche atti di bullismo – conclude una terza donna –, in particolare vengono presi di mira i ragazzi del primo anno. I pullman sono troppo affollati, gli studenti restano in piedi in condizioni di poca sicurezza. E alcuni fumano pure durante il viaggio".

Lucia Gentili