Resta incinta dopo la sterilizzazione Asur condannata a mantenere il bambino con 500 euro al mese

di Paola Pagnanelli

Sarà l’Asur a dover mantenere, con 500 euro al mese, il figlio di una donna, nato nonostante lei si fosse sottoposta a un intervento di sterilizzazione. Il tribunale di Macerata ha accolto infatti il ricorso di una recanatese, risarcita anche per il danno subito dalla vicenda. La donna da giovane aveva avuto una malattia, per la quale aveva dovuto sottoporsi una operazione all’addome. Una volta guarita aveva avuto due figli, entrambi nati con il cesareo. Ma al momento del secondo parto, quando lei aveva 35 anni, i medici dell’ospedale di Macerata le avevano suggerito di chiudere le tube: la seconda gravidanza era stata complicata, e la donna aveva subito già tre interventi che avrebbero reso rischioso un quarto cesareo. Anche per motivi economici, la donna aveva accettato e quando era nato il secondo bimbo, a febbraio del 2012, contestualmente al parto si era sottoposta alla sterilizzazione. Dopo alcuni mesi, quando ancora era in amenorrea per via dell’allattamento del piccolo, la recanatese aveva iniziato a sentire dei dolori alla pancia. Temendo che si trattasse di un ritorno della malattia, era corsa a farsi fare un’ecografia, e così aveva scoperto di essere al quinto mese di gravidanza. Per lei era stato uno choc, nel timore di continue complicazioni. Per fortuna, il terzo bimbo era nato sano senza problemi. Ma da subito, per la recanatese l’avvocato Laura Antonelli aveva avviato le trattative extragiudiziali con l’Asur Marche, perché risarcisse il danno. Nonostante i tentativi, non si era raggiunto un accordo e così nel 2016 era partita la causa civile. Il tribunale aveva nominato come consulente tecnico il dottor Marco Di Tommaso, che nella sua relazione ha dato ragione alla paziente. Il medico ha infatti rilevato che non era possibile accertare se l’intervento fosse stato fatto a regola d’arte, per via della mancanza di parte della documentazione clinica; tra l’altro, mancava anche il consenso informato sull’intervento. Il consulente ha ritenuto errata la scelta dell’ospedale, che tra le varie tecniche per la chiusura delle tube aveva scelto quella di Pomery, con percentuali di insuccesso molto più alta rispetto a quella di Irving, che pure si sarebbe potuta fare essendoci il personale e l’attrezzatura a disposizione. L’Asur, con l’avvocato Daniele Massaccesi, si era difesa dicendo che la donna aveva dato il consenso all’operazione. Ma il giudice Umberto Rana ha condiviso le conclusioni del consulente, e ha ordinato all’Asur di risarcire la famiglia con 138mila euro, cioè 500 euro al mese fino al compimento dei 23 anni del bambino. Inoltre, alla donna è stato riconosciuto un danno biologico, per il quale l’Asur dovrà risarcirla con 14mila euro. La sentenza è uscita a novembre e non è stata impugnata dall’Asur, che però non l’ha neppure eseguita. Passati quattro mesi, l’avvocato Laura Antonelli procederà per l’esecuzione, ricalcolando anche la rivalutazione della somma.