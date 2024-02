Resta lo stallo sulla nuova discarica. E la Tari continua ad aumentare

Nel 2007 in provincia di Macerata la raccolta differenziata non arrivava al 30%. La nuova organizzazione, fatta di isole ecologiche e cassonetti capillarmente distribuiti sul territorio, il sistema porta a porta, l’avvio della tariffa puntuale, i green point e tante altre iniziative hanno fatto la differenza. "Quelli sulla raccolta differenziata sono ottimi risultati, che si calano in una impostazione volta a differenziare e recuperare quanto più possibile", afferma Brigitte Pellei, direttore generale i Cosmari Srl. "Di concerto con i comuni, con incontri sul territorio, ma anche attraverso il nostro sito e i canali social – prosegue – attuiamo una costante azione di comunicazione, ma anche di controllo sui conferimenti, per sensibilizzare piuttosto che sanzionare. Far capire l’importanza della differenziata, farla vedere con interventi concreti è molto più efficace perché crea consapevolezza e sviluppa una mentalità del recupero". Paradossalmente, a questa situazione si contrappone il fatto che nel 2023 ci sono anche state quasi 42mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, gran parte dei quali portati fuori provincia, perché la residua capacità della discarica di Cingoli è in fase di esaurimento. L’incapacità della politica di fare una scelta per il nuovo sito sembra mortificare l’impegno di cittadini virtuosi nella raccolta differenziata. "La mancanza della discarica, in attesa del nuovo ampliamento di Cingoli, per il quale però serve il nulla osta del Comune che, come noto, ha posto come condizione che sia prima indicato il nuovo sito – evidenzia Pellei – per circa due anni ci obbliga a trasferire i rifiuti fuori provincia". Ed è evidente che tutto questo comporta un aggravio dei costi. "Sì, questo è noto. Ma abbiamo anche precisato che questo sarà spalmato negli anni. Guardando in più direzioni cerchiamo di contenere il più possibile l’impatto finanziario di questo trasferimento che, però, non dipende da noi". La stima è che dovremo portare fuori provincia circa 60mila tonnellate di rifiuti. Dove? Stiamo ancora andando a Fermo, dove si pensava di poter continuare, ma questa possibilità sembra non più percorribile. Ci sono contatti con Pesaro (e anche Fano) e Ascoli. Un posto si troverà, non è questo il problema. Il problema sono i costi da sostenere: nell’ipotesi più ottimista la spesa aggiuntiva da sostenere sarà di circa 2 milioni di euro, quella pessimista prevede 2,5 milioni e forse di più. I cinque siti tra cui individuare quello dove realizzare il nuovo impianto si dovevano conoscere alla fine dello scorso anno. Così non è stato. E nessuno al momento sembra porsi il problema. Tanto, poi, basta alzare la Tari.