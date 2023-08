"Restano esenti quelle a pedalata assistita"

"Da quanto si è capito finora, la novità non riguarda tutte le biciclette elettriche, ma solo un tipo, quelle che in pratica sono motorini" spiega Michele Lambertucci, titolare di "Emporio Bici" a Piediripa di Macerata. "Noi vendiamo le biciclette a pedalata assistita, quelle cioè che non hanno un acceleratore, ma si muovono solo se qualcuno pedala. Su queste, non mi sembra diventerà obbligatorio avere una polizza, dunque per noi e per chi usa questi mezzi non credo cambieranno le cose. Ci sono invece biciclette con il motore elettrico che vanno sulla scia del monopattino: hanno un acceleratore, e i pedali in pratica servono solo all’avvio, un po’ come era il vecchio scooter Sì, ma con il motore elettrico. Stando a quanto prevede ora il codice della strada, non si capisce nemmeno se possano circolare. Al momento la normativa non è chiarissima. In ogni caso se ne vede in giro qualcuna, ma sono vendute soprattutto nei negozi di elettronica e dalla grande distribuzione. Sono articoli che noi non trattiamo. Sono però diffusissime nelle grandi città, dove se ne vedono tantissime". Del resto è come avere un motorino senza gli obblighi di casco e assicurazione, appunto. "Noi – prosegue Lambertucci – di elettrico abbiamo solo quelle a pedalata assistita, quelle che per capirci si vedono molto in montagna, anche se si cominciano a essere abbastanza usate anche qui. Sono biciclette vere e proprie, serve lo sforzo muscolare per la pedalata per farle muovere. Non credo che saranno queste quelle che dovranno essere assicurate, anche se ancora la nuova legge e dovremo aspettare di capire come sarà applicata. In ogni caso non sarà facile capire come identificare con precisione questi mezzi, servono la targa, un numero di telaio con confondibile, non sarà semplice".

p. p.