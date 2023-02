Restano poco più di 31mila aziende

1 La tendenza

Nel 2022 il saldo tra imprese nuove e imprese chiuse è negativo di 2.077 unità (-6,2%): al 31 dicembre 2021 le imprese attive erano 33.532, diminuite a 31.455. Rispetto al 2019, la perdita è di ben 2.884 imprese (da 34.339 a 31.455). Nel 2020 il calo era stato di 413 aziende e nel 2021 di 394, valori cinque volte inferiori rispetto al 2022

2 I comparti

Il settore più colpito è quello del commercio che ha visto chiudere 1.150 imprese (-15,2%), seguito da quello edile (678 imprese in meno, -15%), dal manifatturiero (513 imprese in meno, -12,8%), alloggio e ristorazione, cioè il turismo (242 imprese in meno, -12,8% e dall’agricoltura (678 imprese in meno, -9,5%)