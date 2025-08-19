Sam, un addio pesante

19 ago 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
Restaurate due lettere di Leopardi

Al Museo Colloredo Mels sarà esposta anche la bolla aurea vergata dall’imperatore Federico II

Turisti davanti a Casa Leopardi. Qui fu indirizzata la lettera a Monaldo

Il Museo Civico di Villa Colloredo Mels si appresta a restituire nuovo splendore a tre importanti documenti storici di inestimabile valore culturale: due lettere manoscritte di Giacomo Leopardi e la bolla aurea dell’imperatore Federico II di Svevia, una delle cinque copie ancora conservate. Grazie alla sensibilità e al sostegno economico dell’Associazione nazionale Comunità sociali e sportive di Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, è stato infatti approvato e finanziato un intervento di restauro conservativo affidato alla ditta Relic di Giovanni Pagani, di Recanati.

Il restauro riguarda due lettere autografe di Giacomo Leopardi, indirizzate rispettivamente al padre Monaldo e all’amico Pietro Giordani, conservate nel fondo leopardiano del museo recanatese, e la bolla aurea del 1229 emessa dall’imperatore Federico II di Svevia, documento membranaceo corredato da un prezioso sigillo in oro. Quest’ultima, in particolare, rappresenta una pietra miliare della storia locale: con essa, Federico II confermò alla città di Recanati il possesso del porto, oggi Porto Recanati, garantendo l’esenzione dai dazi e promuovendo così lo sviluppo commerciale della zona. Un atto imperiale che, oltre ad attestare la rilevanza del borgo nel contesto delle lotte tra Papato e Impero, riconosceva anche l’eccellenza dei suoi cittadini, spesso scelti come giudici e arbitri per la loro rinomata imparzialità.

Considerata l’importanza storico-culturale dei documenti e la necessità di garantirne la corretta conservazione, l’amministrazione comunale di Recanati ha promosso un intervento specifico di restauro che ha ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche. La spesa complessiva per l’intervento, pari a poco meno di 1.500 euro, sarà interamente coperta dai fondi messi a disposizione da ANCoS Aps, realtà attiva a livello nazionale dal 2002 su iniziativa dei soci di Confartigianato Persone.

Le lettere leopardiane e la bolla di Federico II, una volta restaurate, potranno continuare a essere ammirate da cittadini, studiosi e visitatori. Le lettere leopardiane e la bolla di Federico II, una volta restaurate, potranno continuare a essere ammirate da cittadini, studiosi e visitatori, testimoniando l’importanza di Recanati non solo come patria del grande poeta, ma anche come crocevia di cultura e storia nei secoli.

Antonio Tubaldi

