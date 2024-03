"Restauri e mostre, grazie sincero ai mecenati"

L’Amministrazione comunale ha ringraziato i mecenati dell’Art bonus che hanno contribuito a restaurare opere danneggiate dal sisma e ad allestire la mostra di Sante Monachesi. Il ministero della Cultura ha anche definito il progetto dei Musei civici di palazzo Buonaccorsi fra i migliori progetti di Art bonus, con il progetto che riguarda il restauro di un’opera di Crivelli. I mecenati sono stati la Farmacia Paccacerqua e lo studio legale Borgiani Parisella.

"L’ufficio cultura si sta strutturando per seguire questo sistema di finanziamento, l’Art bonus - ha detto l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -, una risorsa ulteriore che si aggiunge alle risorse pubbliche. Il premio per l’Art bonus è un importante riconoscimento annuale, noi ci siamo con la mostra di Carlo Crivelli. Dal nostro insediamento abbiamo raccolto più di 86.000 euro. Da assessore, sono orgogliosa". All’incontro ha partecipato anche Pierluigi Moriconi, della Soprintendenza di archeologia, che ha detto: "Dal sisma 2016 sono stati salvati 14mila beni. Riconsegnare le opere alla cittadinanza è molto importante, in quanto sono beni identitari. L’opera di Crivelli in questione è la sua unica su tela, ’La Madonna col bambino’. Alla Mole di Ancona è stata da poco allestita una sala che vede impegnati dodici restauratori. Il prossimo restauro, a spese nostre, sarà quello di una tavola della pinacoteca di Macerata, opera di Giovanni di Corraduccio, e di opere della chiesa delle Vergini". La dottoressa Francesca Coltrinari di Unimc, che ha curato con Daphne De Luca e Giuliana Pascucci il catalogo della mostra di Crivelli, ha sottolineato: "Abbiamo ricevuto i complimenti, per il restauro dell’opera di Carlo Crivelli, della direzione della National gallery di Londra. Il mecenatismo è una prassi antica, una forma che collega col passato".

La parola è poi passata ai mecenati. "Il meccanismo dell’art bonus è un’agevolazione per avvicinare il cittadino alla cultura e contribuire alla cura di un patrimonio. Abbiamo intenzione di occuparci quest’anno di una teca che contiene l’autografo del pittore", hanno tenuto ad evidenziare i legali dello studio Borgiani Parisella. I rappresentanti della farmacia Paccacerqua hanno a loro volta precisato con soddisfazione: "Nel nostro piccolo siamo orgogliosi di dare qualcosa alla nostra amata città". Infine, il sindaco Sandro Parcaroli ha sottolineato, ringraziando i mecenati premiati, come "la cultura è un volano importante per la città, il suo motore trainante".

l. f.