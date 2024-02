Restauro dei fontanili storici. Fontane, lavatoi e abbeveratoi da riportare al fascino originario: "Forte legame con il passato"

Al via il restauro dei fontanili storici del centro di Macerata, siti d’importanza culturale e futuri centri d’incontro per i cittadini. Costruiti per il prelievo di acque sorgive naturali e differenziati in vasche a seconda dello scopo - fonte per prelievo alimentare, lavatoio dei panni e abbeveratoio animale -, oggi rappresentano una delle tante sfaccettature storico-culturali della tradizione da riportare in vita.

"Tre sono i fontanili i cui lavori di restauro vengono finanziati dal Pnrr - dichiara l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi -. Per fonte Agliana in via Due Fonti, i lavori sono partiti pochi giorni fa con la disposizione dell’impalcatura e si sta procedendo con gli interventi ad opera della ditta ’Costruzioni generali’ della provincia di Napoli. S’intende terminare il lavoro per la fine dell’anno". Un ripristino non soltanto del sito storico, ma anche dell’area che lo ospita: "Anche l’ambiente circostante verrà valorizzato – continua -, realizzando sedute per i visitatori, illuminando e videosorvegliando la zona. Non tutta l’area è comunale, stiamo quindi organizzando l’incontro con le proprietà private per accordarci. Fonte Agliana è una delle più antiche, ma anche tra le più abbandonate della città, è importante ridarle vita".

"Il secondo fontanile finanziato è quello di Santa Maria Maddalena in contrada Torregiana, zona Fontescodella – spiega ancora l’assessore -. In questo caso, i lavori sono stati assegnati alla ditta ’Rossi Costruzioni’ di Fano, che sta cercando subappalti locali per poter cominciare". Stessa situazione per il terzo sito storico, il fontanile di Pozzo del mercato nei pressi di corso Cairoli. Le parole di Iommi: "Il progetto è stato approvato quasi due anni fa, i lavori appaltati e formalmente consegnati con verbale al ’Gc Appalti’ dell’Aquila; per la stessa mancata disponibilità di manodopera, gli interventi sono però ancora fermi. Si tratta di una problematica che riguarda un po’ tutti i Comuni, non soltanto quelli dell’area del cratere, e tocca soprattutto lavori di restauro che richiedono un impegno notevole sotto questo punto di vista. Nel nostro territorio la situazione di ricostruzione post sismica si sta finalmente sbloccando con i finanziamenti del Pnrr e altri bonus, ma è difficile trovare le risorse di manodopera che permettano di non incappare in ritardi nell’esecuzione dei lavori di recupero".

Per fonte Maggiore, invece, gli interventi necessari riguardano esclusivamente l’ordinaria manutenzione. "È importante non trascurare questi fontanili storici – conclude l’assessore comunale all’Urbanistica Cilvano Iommi -, sono elementi di arricchimento dell’identità e della tradizione locale essenziali anche per il cittadino. Si tratta, infatti, di un recupero della memoria che offre nuove possibilità d’incontro e ulteriori màte storiche di lunghe passeggiate nel nostro territorio comunale, sia per i turisti sia per gli stessi maceratesi".

Il recupero dei fontanili storici è stato un obiettivo dell’assessore Iommi fin dal suo insediamento ed anche della Giunta Parcaroli per dare risalto a una parte storico-culturale della città che consente di tenere attivi i contatti con le tradizioni e il passato.r