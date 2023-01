Restauro del palazzo della Delegazione, rincari per 230mila euro

Costeranno 230.000 euro in più i lavori di consolidamento e di restauro dell’ala sud del palazzo della Delegazione comunale di Civitanova Alta. L’incremento dei prezzi dei materiali edili e del costo della mano d’opera, determinati dalle emergenze economiche ed energetiche, ha mandato deserta la gara di appalto indetta per assegnare il cantiere perché nessuna ditta ha ritenuto abbastanza remunerativo partecipare a quelle condizioni. E’ stato perciò necessario procedere alla revisione delle spese di progetto e questo ricalcolo ha comportato un aumento di circa un terzo rispetto ai costi originari: 897.000 euro invece di 667.000 euro. L’edificio venne danneggiato dal sisma. Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato nel dicembre del 2021 dal Comune, redatto dall’architetto Giacomo Tolozzi e dagli ingegneri Francesco Pacioni e Marco Orioli. I lavori da effettuate consistono nel recupero del piano terra, del primo piano e dell’ammezzato con la necessità di consolidare le strutture e le fondazioni, necessario inoltre il risanamento della scala di sicurezza di collegamento con vicolo Porta Zoppa, l’inserimento di un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche con l’ingresso in piazza Libertà, il risanamento della parete esterna su vicolo Porta Zoppa. L’avvio delle procedure della gara di appalto è avvenuto nell’aprile del 2022 e la stazione appaltante di Macerata ha comunicato che la procedura è andata deserta. Nessuna ditta vi ha preso parte ritenendo non conveniente il contratto. L’aggiornamento dei prezzi è stato effettuati dai progettisti dell’intervento sulla base dei nuovi parametri dettati dalla Regione Marche in merito al prezziamo dei lavori pubblici e per la Delegazione di Civitanova Alta adesso ci vorranno quasi 900.000 euro per effettuare i lavori di restauro.

Lorena Cellini