Restauro della chiesa di Santa Croce: approvato il progetto

Approvato il progetto per la chiesa di Santa Croce di Camerino. La Conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto per il restauro e rafforzamento locale della chiesa situata nella frazione Valdiea, per un valore di oltre 348 mila euro. "Camerino è un luogo simbolo del sisma del 2016 e vogliamo restituire alla sua comunità i luoghi dell’identità culturale e spirituale - ha affermato il commissario straordinario, Guido Castelli -. Desidero ringraziare il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, il sindaco Roberto Lucarelli e l’arcivescovo Francesco Massara per la costante collaborazione". L’edificio, risalente al XIII secolo e testimone di una ricca storia medievale, ha subito gravi danni: lesioni verticali ai paramenti murali, principio di ribaltamento della facciata principale, danneggiamento delle strutture di copertura e della parete circolare dell’abside, che hanno com- promesso la stabilità e l’integrità della struttura. Il progetto prevede un intervento complesso che mira al recupero strutturale e funzionale dell’immobile, migliorandone il comportamento antisismico.

Gaia Gennaretti