"Restauro della Fonte di Galiziano: 43mila euro e 1.865 giorni"

"Per la realizzazione di un’opera modesta da circa 43mila euro, ci son voluti tre architetti, due imprese e un tempo pari a 1.865 giorni (agosto 2018 - settembre 2023)". È la polemica di Simona Galiè, consigliera di minoranza con il Pd, che fa riferimento alla fine dei lavori di restauro dell’antica Fonte di Galiziano, a Potenza Picena. Sabato, alle 9, è prevista una cerimonia di inaugurazione per la conclusione dell’intervento, finanziato dai 20mila euro della Fondazione Carima, più i 40mila di fondi comunali.

"Non ho fatto in tempo a riprendermi dalla notizia che abbiamo sfiorato l’organizzazione del G7 – scrive Galié in un comunicato –, che subito ne è arrivata un’altra: l’inaugurazione dei lavori di restauro (primo stralcio) della Fonte di Galiziano. Sul momento mi è sembrata una buona notizia, non eclatante ma concreta".

Se non fosse, aggiunge Galiè, che "poi sono andata a leggere gli atti. È di agosto 2018 l’affidamento dell’incarico di progettazione per la ristrutturazione della Fonte. A dicembre 2021, viene approvato il progetto definitivo. A novembre 2022 è stato affidato, ad altro architetto, l’incarico di progettazione esecutiva e a dicembre sono stati affidati i lavori all’impresa. Ma a giugno 2023 – sottolinea Galiè –, è stato disposto di revocare ‘per sopravvenuti motivi di pubblico interesse’ tale affidamento e i lavori sono stati affidati ad altra impresa. Lavori consegnati a luglio e completati a settembre 2023. La spesa è stata finanziata con 20mila euro di fondi Art Bonus della Fondazione Carima. L’inaugurazione è d’obbligo per ringraziare chi ha donato fondi, ma il restauro è ancora una buona notizia? Non credo proprio".