Restauro dopo il terremoto, quindici opere d’arte tornano nella Pinacoteca

Quindici opere d’arte, restaurate dopo il sisma 2016, hanno fatto finalmente ritorno a casa, a Sarnano. La restituzione ufficiale è avvenuta venerdì alla presenza del sindaco Fabio Fantegrossi, della vicesindaco Cristina Tartabini e dell’assessore al turismo Giorgio Eleuteri, con Pierluigi Moriconi, responsabile del laboratorio di restauro e deposito alla Mole Vanvitelliana e i restauratori dell’Istituto centrale per il restauro Icr. In videochiamata è intervenuto anche il commissario Guido Castelli. Questi tesori saranno esposti nella rinnovata Pinacoteca comunale, in centro storico, all’ex convento di Santa Chiara. L’edificio, gravemente danneggiato dal terremoto, è stato oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico e funzionale, finanziato dalla Regione e concluso lo scorso dicembre. "Tra le opere restituite spiccano il Polittico del Compianto di Vincenzo Pagani e una tela di Pietro Procaccini, particolarmente significativa per noi sarnanesi, che raffigura San Francesco mentre dona lo stemma alla nostra comunità – ha spiegato la vicesindaco –. Il ritorno di queste opere rappresenta un momento di rinascita per Sarnano". Durante la cerimonia di riconsegna sono state aperte e mostrate al pubblico tre opere: il dipinto su tela "Immacolata, S.Vescovo S. Francesco e devoti", il dipinto su tavola "San Giovanni Battista e Santa Caterina d’Alessandria" e il dipinto su tela con cornice lignea "San Francesco in meditazione".