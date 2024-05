Resti di amianto. Sospesi i lavori alla scuola

Resti di amianto sono stati trovati durante i lavori di demolizione previsti in un’ala della scuola materna Coloramondo, a Porto Potenza. Per questo, il cantiere è stato momentaneamente stoppato per rimuovere quel materiale pericoloso e smaltirlo con l’ausilio di una ditta specializzata. A darne notizia è stato il Comune di Potenza Picena, tramite una nota diffusa sui suoi canali social. "Nella fase di separazione e analisi dei materiali, propedeutica alla demolizione di una porzione della scuola materna Coloramondo, è stata rinvenuta una pavimentazione in vinil-amianto – scrive l’ente comunale –. La direzione lavori ha immediatamente disposto una sospensione parziale delle attività di cantiere, per il tempo utile alla rimozione da parte di una ditta specializzata. Gli ambienti non sono comunque soggetti a particolari pericoli. Attualmente sono interdette le lavorazioni all’interno, ma è consentito il transito degli operai".