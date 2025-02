"Restiamo contrari, così si mette a rischio il diritto allo studio"

John McCourt*Rettore dell’Università di Macerata

I quattro rettori sono stati ricevuti ieri (venerdì, ndr) sera dal presidente Acquaroli, dopo che avevamo richiesto un incontro con una lettera congiunta del 13 gennaio. Per quasi due ore abbiamo espresso le nostre perplessità e la nostra contrarietà, pur comprendendo le difficoltà del sistema sanitario regionale. Abbiamo anche dato la nostra disponibilità ad aprire nuovi corsi, sostenuti dalla Regione stessa, se dovessero essere necessari. Personalmente, come ho detto al Presidente, dubito che l’arrivo di un’università privata possa risolvere i noti problemi della medicina e le carenze di personale. Anzi, credo sia una pia illusione immaginare che ai proprietari di Link stia realmente a cuore il benessere delle Marche e dei suoi studenti universitari, visto che, almeno nel mio caso, non hanno mai cercato un dialogo per discutere questa proposta. Sul sito di Link si legge che i loro corsi di medicina costano quasi 20mila euro all’anno, una cifra fuori dalla portata della grande maggioranza delle famiglie marchigiane. Le università pubbliche, ogni anno, fanno salti mortali per non aumentare le tasse universitarie e per mantenere la No Tax Area, a beneficio delle famiglie a reddito basso che desiderano iscrivere i loro figli all’università (circa il 40% di tutti gli iscritti). Nel caso in cui alcune famiglie possano permettersi le tasse richieste da Link, è probabile che continueranno a mandare i propri figli fuori regione, in università che dispongono già di un corpo docente qualificato, di un’esperienza consolidata, di convenzioni con gli ospedali, di strutture e laboratori funzionanti. L’idea che le sedi di Link possano essere pronte per ottobre 2025 non mi sembra seria. Questa notizia arriva, inoltre, in un momento critico per le università pubbliche, già colpite da pesanti tagli. Tra riduzioni di fondi ministeriali e aumenti dei costi, il sistema universitario ha perso circa l’8% delle risorse. Quello di oggi, certo, non è il segnale che avremmo voluto ricevere dalla Regione (e diverse altre Regioni hanno scelto di non dare via libera a Link). Lo stesso principio del diritto allo studio – "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi", sancito dall’articolo 34 della Costituzione –, viene messo a rischio dal progressivo indebolimento delle università pubbliche e dal rafforzamento di quelle private. Continueremo a dialogare con le istituzioni per cercare di salvaguardare e rafforzare i quattro atenei regionali, nella speranza che la Regione trovi il modo di impegnarsi concretamente, come ci ha promesso il presidente Acquaroli, a sostegno del ricco e articolato sistema a servizio dei giovani e dei territori che rappresentiamo.