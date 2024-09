"Restituiamo alla città la sua biblioteca"

Due ampie sale per la lettura, pensate per ospitare grandi e piccini. Si presenta così la nuova sede della biblioteca comunale "Carlo Cenerelli Campana" di Potenza Picena, che è stata inaugurata venerdì in via dello Sport, all’interno della scuola elementare. Un momento davvero importante, visto che il servizio era stato sospeso a dicembre, quando la sede storica in via Trento venne chiusa dal Comune per via di alcune criticità emerse nell’edificio. "Restituiamo alla città la possibilità di condividere spazi all’insegna della lettura – ha detto durante la cerimonia la sindaca, Noemi Tartabini –. Cosa che purtroppo, nella vecchia sede di via Trento, per questioni di sicurezza, da tempo non era più possibile. Siamo stati costretti alla chiusura, ma proprio perché riteniamo fondamentale l’accesso al nostro prestigioso patrimonio librario, abbiamo allestito questi locali, con l’obiettivo di dare a grandi e piccoli la possibilità di appassionarsi alla lettura. Si tratta di una collocazione provvisoria. L’obiettivo è quello di riportare la biblioteca in centro all’interno del nuovo polo culturale che verrà allestito in piazza Matteotti, negli appartamenti Menghini-Molini".

Nuovi locali, ma pure una nuova gestione con la cooperativa Pars. "Sono state settimane di grande lavoro, quelle che hanno preceduto questa inaugurazione – ha spiegato Marianna Pistolesi, rappresentante della cooperativa –. Con la direzione scientifica di chi, da anni, si occupa di biblioteche, abbiamo organizzato la catalogazione e il trasferimento dei volumi. Attualmente in questa sede sono presenti libri suddivisi tra narrativa, letteratura italiana e straniera. Oltre ad altrettante pagine dedicate a bambini e ragazzi, raggruppate nella sala di consultazione a loro destinata. Proprio in questo ambito la nostra volontà è quella di intercettare e portare avanti progetti che avvicinino i giovanissimi alla lettura, come accade ad esempio nella biblioteca di Recanati gestita dalla nostra cooperativa".

Tra i servizi erogati dalla biblioteca potentina, il prestito libri, anche dei volumi conservati in via Trento, e il prestito interbibliotecario. "Un ringraziamento – ha concluso Tartabini – a tutti coloro che hanno reso possibile questa apertura: i nuovi gestori, gli operai e gli uffici comunali. Nei progetti di questa amministrazione c’è sicuramente quello di dare anche a Porto Potenza la sua biblioteca. Lavoreremo per questo".