"Restituiremo alla città l’ex Sant’Agostino". Ok ai lavori da 3 milioni

"Con questo intervento oltre al miglioramento sismico, si andrà a recuperare il piano superiore del manufatto attualmente inagibile, con spazi importanti che verranno restituiti all’utilizzo pubblico". E’ il commento del sindaco Noemi Tartabini, a seguito dell’affidamento per la progettazione dei lavori di miglioramento sismico del complesso ex Sant’Agostino di Potenza Picena (foto), in via Mariano Cutini. Infatti, la stazione unica appaltante della provincia di Macerata ha affidato allo Studio Paci Beta (Consorzio Stabile Società Consortile di Pesaro) i servizi tecnici di ingegneria e architettura, che comprendono la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, oltreché la relazione geologica e coordinamento della sicurezza. I lavori di miglioramento sismico sul complesso ex Sant’Agostino, che attualmente ospita l’ufficio tecnico comunale, il comando della polizia locale e gli uffici dei servizi sociali, ammontano a tre milioni di euro. Si tratta di un edificio di circa 1.840 metri quadrati, situato nel cuore del centro storico.