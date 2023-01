Restituisce portafoglio pieno di soldi "Nemmeno un grazie"

"Stavo camminando per recarmi al lavoro e ho trovato a terra un portafoglio. L’ho subito raccolto e consegnato a una volante della polizia che, nel giro di poche ore, l’ha dato al proprietario. Ad oggi però non ho ricevuto nessun ringraziamento e questo un po’ mi dispiace". Così Fabrizio Pazzelli (nella foto qui sotto), titolare della tabaccheria Cavour, racconta l’episodio che gli è capitato lunedì 14 novembre all’altezza di viale Trento. All’interno del portafoglio c’erano diverse banconote da 50 euro oltre a vari documenti. Un bottino che poteva fare gola a molti. Pazzelli, invece, non ci ha pensato un attimo e ha subito pensato di restituire il portafoglio. Accortosi del passaggio di una volonte della polizia, l’ha subito fermata. Il tabaccaio ha riferito agli agenti l’accaduto e ha consegnato il portafoglio che, nel giro di poche ore, è stato riconsegnato dai poliziotti direttamente al proprietario, rintracciato attraverso i documenti. "Sono contento che sia andato tutto per il meglio – conclude Fabrizio Pazzelli – anche se, in tutto questo tempo trascorso (due mesi, ndr), nessuno si è fatto vivo. Mi aspettavo almeno di ricevere una telefonata di ringraziamento che invece non c’è stata".