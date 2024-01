Restyling al Varco sul Mare, ecco sei stralci

Il progetto di riqualificazione del Varco sul mare, denominato ‘Civitasnova’ sarà suddiviso in sei stralci: l’area centrale e la fontana a terra (varco), l’attraversamento stradale sul lato mare, l’area verde sul lato nord, l’area del piazzale sul lato nord, l’area verde sul lato sud e l’area del campetto sportivo polifunzionale. Sono stati approvati in giunta il 21 dicembre gli atti, dopo i via libera ottenuti grazie all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ufficio tecnico e al parere favorevole, con prescrizioni all’esecuzione delle opere, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Costerà 6,7 milioni di euro riqualificare quest’area, principalmente con lavori di rifacimento della pavimentazione e del verde pubblico negli spazi laterali al Varco. Nel quadro economico complessivo dell’intervento, che il Comune ha approvato insieme al progetto definitivo, la somma di 4,3 milioni di euro verrà assorbita dai lavori, alla quale si aggiungeranno 522.000 euro accantonati per gli incarichi a professionisti privati, 323.000 euro per gli imprevisti, 87.000 per coprire le spese degli incentivi, 1.192.000 euro per l’Iva, 50.000 per lavori messi in progetto ma esclusi dall’appalto, 43.000 come accantonamenti per modifiche e revisione dei prezzi, e altri costi fino ad arrivare a 6,7 milioni di euro. Le attuali risorse economiche a disposizione del Comune ammontano a 4,5 milioni di euro, destinati a un primo lotto (varco, piazza centrale e fontana, attraversamento stradale lato mare, area campo polifunzionale). Nel bilancio 2024 sono state indicate queste coperture finanziarie: 1.934.000 euro mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, 780.000 euro mediante la richiesta alla Cassa depositi e prestiti di approvare diverse devoluzioni di mutui, per 1.516.340 euro con la contrazione di un nuovo mutuo sempre con Cassa depositi e prestiti, e per 269.511 euro assicurati da Atac (proventi della vendita della Gas Marca).