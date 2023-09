Restyling campo da calcetto a Corridonia: ok al progetto da 47mila euro

Passi concreti sono stati fatti verso la riqualificazione degli impianti sportivi dei vari quartieri e per l’appunto, nei giorni scorsi, la giunta comunale di Corridonia ha dato il via libera al progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e di completamento del campo di calcio a 5 del rione Beati. "Il progetto prevede la nuova installazione di un manto in erba sintetica e di due nuove porte da calcetto – ha illustrato l’assessore allo sport Matteo Grassetti (nella foto) – per un importo lavori di circa 47mila euro. Il campetto si colloca di fianco al nuovo edificio dedicato ad attività ludico-ricreative da poco ultimato al fine di completare l’intervento di riqualificazione dell’area di quartiere dotando la cittadinanza di una struttura sicura e funzionale in cui i ragazzi potranno liberamente accedere e divertirsi – ha sottolineato –. Nelle prossime settimane daremo seguito alle successive fasi necessarie per iniziare i lavori con l’obiettivo di avere la nuova struttura utilizzabile per la prossima primavera". L’impianto si porrà così a servizio dell’edificio polivalente che ospita il circolo ricreativo del quartiere "Beati-Grazie" per il quale si sono di recentemente concluse le pratiche tecniche e burocratiche di riapertura, tant’è che si stanno già sottoscrivendo iscrizioni, con un rinnovato direttivo pronto a dare il via alle attività.

d. p.