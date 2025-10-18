Restyling dei giardini, ora ci siamo: "Ma per il laghetto serve più tempo"

"Tempo permettendo, siamo in dirittura d’arrivo". Così Paolo Renna, assessore alla Sicurezza e al Decoro, sugli interventi in atto per il restyling dei giardini Diaz di Macerata. I lavori, il cui termine era inizialmente previsto per la scorsa estate, sembrerebbero quasi completati, rallentati solo dal maltempo degli ultimi giorni.

La sistemazione dell’impianto di trattamento e ricircolo dell’acqua del laghetto, inoltre, non prolungherà la riapertura dell’intero spazio verde. "Capisco l’umore generale, anch’io sono stanco di aspettare e per questo stiamo operando il più velocemente possibile – spiega l’assessore Renna –. Il lavoro al laghetto non inficerà la riapertura dei giardini, poiché verrà recintata solo l’area del cantiere specifico, che sarà portato a compimento entro la primavera. Per quanto riguarda il resto dei giardini – continua Renna – deve essere dato il colorante alla pavimentazione, per questo speriamo in un miglioramento del tempo. So che gli arredi stanno arrivando e che verranno montati mano a mano, quindi il grosso è stato fatto. Aspetto importante, stiamo già lavorando alla parte riguardante la sicurezza, con il posizionamento delle videocamere di sorveglianza. L’illuminazione pubblica, invece, è stata incrementata e terminata".

"Ho fatto un sopralluogo a inizio settimana e posso dire che è stato fatto un bel lavoro, che era la parte a cui tenevo. Sicuramente, a lavori terminati, organizzeremo una presentazione con tutta la giunta per mostrare concretamente e spiegare gli interventi fatti – conclude l’assessore –. Inoltre, sono partiti i lavori al laghetto delle Vergini, poi Fontescodella e Sasso d’Italia".