Restyling del cancello di Villa Fermani: c’è la ditta

Individuate le ditte e i professionisti che si occuperanno del restauro, con la relativa esecuzione della verifica stabilità, del cancello di Villa Fermani. La riqualificazione della porta d’accesso al parco è stata resa possibile grazie a un contributo pari a 30.000 euro relativo all’Art Bonus, ottenuto da Fondazione Carima. I fondi erano stati previsti per la sistemazione della cancellata, poi per la realizzazione di un pozzo di irrigazione per la cura del verde e sistemazione del palco per gli spettacoli, compreso il monitoraggio dello stato di salute degli alberi.

"Il fine che si intende perseguire – viene precisato nella determina – è quello di eseguire il ripristino funzionale del cancello di Villa Fermani". Un ulteriore passo in avanti che si affianca all’accordo quadro siglato tra Comune e l’Università di Camerino per la pianificazione e gestione del verde urbano, il quale come punto di partenza ha visto protagonista proprio il giardino di Villa Fermani. Oltre ai processi di progettazione, l’accordo prevede azioni di cittadinanza attiva nonché la formazione degli studenti del corso di laurea in Ambiente e Gestione sostenibile delle Risorse Naturali, che parteciperanno al raggiungimento degli obiettivi.