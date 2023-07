Restyling del piazzale dello stadio Fine lavori prevista entro agosto

Termineranno entro il mese di agosto i lavori per il rifacimento del piazzale dello stadio a Villa San Filippo. Il progetto include non solo un nuovo asfalto, ma anche la realizzazione di un sistema per la raccolta delle acque piovane con caditoie e pozzetti e la depolverizzazione di tutta la superficie dell’area. L’importo complessivo dell’intervento è di 170mila euro e i lavori sono stati affidati alla ditta Edliscavi srl di Tolentino. "L’amministrazione comunale, dopo aver compiuto gli interventi più urgenti sui manti stradali – spiega il sindaco Andrea Gentili –, ha avvitato da qualche settimana questo lavoro a servizio dell’impianto sportivo più importante del paese". Lo stadio era già stato interessato negli anni scorsi da una serie di interventi alla tribuna, che era stata rinnovata completamente con un investimento complessivo di oltre 130mila euro. Sostituito anche l’impianto di illuminazione, quello audio e le luci di emergenza nel pieno rispetto della normativa vigente, per riconsegnare ai cittadini un centro sportivo dignitoso e decoroso.