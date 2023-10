"Restyling della bocciofila di Porto Potenza: ad ottobre competizione nazionale"

E’ stato completato nei giorni scorsi, da parte dell’Amministrazione comunale di Potenza Picena, l’intervento di restyling dei campi da gioco nella bocciofila di via Rossini, a Porto Potenza. I lavori effettuati sulla struttura hanno riguardato principalmente il livellamento e il ripristino ottimale delle quattro piste di gioco che adesso saranno pronte per ospitare, a fine ottobre, un’importante competizione a livello nazionale. "Il gioco delle bocce fa parte della tradizione popolare del nostro territorio - ha commentato il vicesindaco nonché l’assessore allo Sport, Giulio Casciotti - tant’è che abbiamo due impianti gestiti brillantemente da differenti società, entrambe impegnate sia sul versante agonistico che in quello sociale. Per questo, l’Amministrazione comunale ha voluto investire risorse economiche su questi impianti, importanti punti di aggregazione per la comunità locale".