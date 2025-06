Restyling della stazione, deroga acustica di 10 giorni durante i lavori

Dieci giorni di lavori, tra le 22 e le 4 di notte, supereranno i limiti acustici cittadini. È la deroga autorizzata dal Comune in accordo con Rfi, con al centro la seconda parte delle attività di ammodernamento ed elettrificazione della rete della stazione di Macerata, che dureranno per 80 giorni (fino al 31 agosto). Nei dieci giorni più "rumorosi" saranno svolti lavori temporanei connessi con quelli del cantiere per la realizzazione di micropali di fondazione, pensiline e un marciapiede. Hanno un costo di 20 milioni di euro e interessano il tratto tra la stazione e piazza XXV Aprile. Riguardano inoltre il restyling della struttura, oltre alla creazione di nuovi parcheggi, alla piantumazione di alberi e alla realizzazione di un’area pedonale e di una ciclabile.